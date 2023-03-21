安達臣今次係最佳陣容

港隊開操備戰國際賽 為備戰月底對新加坡、馬來西亞的兩場國際足球友誼賽，香港足球代表隊昨午在賽馬會足球訓練中心（FTC）展開首課操練。港隊主教練莊恩安達臣直言，今次屬於他自領軍以來的最佳陣容，又透露足總正計劃在6月份國際賽期，安排兩場主場友賽，惟詳情仍未落實。■圖、文：李浚湣

決選名單中的22人，連同昨日才補選的前鋒艾華，均悉數出席訓練。首操內容相對輕鬆，球員在進行多項傳球練習後，便展開隊內分隊賽，惟兩名日前剛為傑志出戰的球員艾里奧、顏卓彬，在比賽時則在場外休息，訓練為時約兩小時便結束。

5位「北上兵」悉數亮相 今次23人大軍中，梁諾恆、茹子楠、李毅凱、勞烈斯以及安永佳，5名在內地聯賽效力的港將皆在陣中，惟卻未見陳俊樂的名字，主教練莊恩安達臣對此解釋道：「我諗大家都知佢下季仲未有班落，我哋有傾過偈，佢同我講因為保險問題所以想退選，但當佢之後如果有新球會嗰陣，就一定會返嚟港隊。」安帥又笑言今次屬於他領軍以來的最佳陣容：「好開心今次差唔多所有喺內地落班嘅球員都到齊，佢哋好有經驗，不過美中不足係佢哋未開季，狀態唔足，但對我嚟講唔係大問題。」

除此之外，早前在「亞洲盃」外圍賽及「東亞盃」，同樣交出好表現的謝家強（Sean），今次亦未有入選大軍名單，安帥希望這名現時為自由身的後衞，能夠盡快找到新東家：「今次國際賽期我希望選擇一啲定期有比賽踢嘅球員先，但Sean絕對係一個對我好重要嘅球員，好可惜佢今次入選唔到。不過Sean仲喺我出年『亞洲盃』決賽周嘅名單之中。」對於兩名傑志後衞羅素、周緣德的落選，安帥則表示自己一直有留意他們的比賽，指前者在加盟傑志後上陣機會不多，認為最佳的後防球員此刻已在陣上。

計劃6月主場辦友賽 為備戰來年的「亞洲盃」決賽周，安帥續透露足總正計劃在6月份國際賽期，於主場舉辦兩場友賽，惟暫時一切仍未落實：「我哋同泰國隊好接近，但佢哋想我哋過去踢，所以依家仲未達成協議。不過無計我哋唔係強隊，所以冇咩對手肯過嚟踢作客比賽，但我哋正在努力當中。」