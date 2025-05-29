公務員打工皇帝 放病假整慣姿勢

打工仔為保飯碗「得閒死不得閒病」，但對於高人一等的公務員來說，放病假只是例行公事。當局披露，2022年，公務員放取工傷病假的總日數高達10萬日；2023年和2024年，每年亦有約8萬日，只有三成公務員全年沒有放取過病假。議員質疑部分個案屬濫用機制，公務員儼然打工皇帝，顯然不是無的放矢。

公務員每年放取工傷病假的日數固然高得驚人，放取非工傷病假同樣多得誇張。2022年為90萬日，2023年升至120萬日，去年也有110萬日。2024年17.3萬名公務員之中，四成人放半日至5日病假，一成半人放5日半至10日病假，放病假超過10日的一樣有15%。難為公務員事務局局長為同僚好話說盡，強調2022年仍是疫情時期，確診且獲發隔離令的公務員可獲批特許缺勤，毋須放取病假。隨後兩年政府撤銷隔離令安排，才會令數字有所上升。

事實是否如此呢？有議員提出一個真實個案，一名前線公務員被人推倒擦傷肩膀，即日出院。然而該公務員竟請了110日病假，其後又宣稱因工傷導致精神受損，再請338日病假，前後合共放病假448日。議員又指出，公務員因傷申請「輕工紙」時間過長，存在濫用，成為「打工皇帝」加重其他同事工作量。對於種種質疑聲音，局長力撐到底，重申「輕工紙」允許因傷不適合做原本工作的公務員轉做其他工作，會經由醫事委員會評估，又聲稱懷疑濫用不代表真正濫用。

局長幫同事說好話當然是「正常操作」，但不等於市民認同。公務員一向是鐵飯碗，做又三十六，唔做又三十六，好處是工作穩定，能維持所謂的士氣，不好處是「整慣姿勢」，失去辦事效率和動力。近年財赤高企，公務員只是凍薪而非減薪，而且在「跳Point」制度下依然年年加薪，以致政府薪酬開支有增無減，早就惹起社會討論。

在私人公司裏，肯定不會只有三成僱員全年未放過病假。市民只消看看同組同事，10人之中有多少人全年無休「堅持不病」，當知公務員放病假比例高得極不尋常。事實上，每年都有100多宗至200多宗公務員懷疑濫用放取病假機制個案，須到指定診所求醫。這數字恐怕只是冰山一角，皆因公務員放取不多於兩日的病假，不用醫生紙證明，濫用情況勢必更加普遍。

時代在變，公務員的鐵飯碗機制也不能一成不變。港府一方面呻窮，揚言縮減各部門開支，另一方面卻沒有嚴肅檢視公務員制度是否與時並進、符合現政府提倡的「提速提效」、「以結果為目標」施政方針。單是一年高達10萬8萬日的病假數量，政府運作效率必然有所影響，甚至令原本盡忠職守的公務員有樣學樣，人人爭相「射波」。政府再不認真檢討機制，杜絕漏洞，肯定不符合公眾期望，同時浪費公帑。