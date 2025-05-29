龍七公：學術「傳宗接代」 利益世襲固化

5月中旬，內地又爆出一樁「學霸少女」塌房事件。重慶大學化學化工學院本科生劉培喬，已發表了14篇SCI論文，並獲得3項國家發明專利，而最早的一項專利，甚至發生在她讀初中時期。一個學生有如此突出的成就，難免有違常理，輿論追索真相發現，這些論文、專利，不少是與重慶大學研究生院副院長劉作華共同署名、聯名申請，而劉培喬正是劉作華之女。

父女同心，其利斷金，這種「利」是實打實的。憑藉「發明」、「專利」，這些「學二代」能夠輕鬆獲得重點大學的免試、保送、額外加分、獎金等待遇，劉培喬在重慶大學就曾多次獲得國家獎學金。可以預料，若無此次曝光，劉培喬將來還能夠在「保研」、出國、就業等各方面，一路坦途，享受捷徑。

令公眾憤怒的是，此類學術「傳宗接代」事件絕非個案，而是相當普遍，其套路如出一轍。雲南昆明13歲小學生陳靈石發表《C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究》，獲全國青少年科技創新大賽一等獎，引發輿論嘩然後，其父中國科學院昆明動物研究所研究員陳勇彬被迫承認「參與過度」。

摧殘扼殺奮鬥精神 安徽中學生劉某，憑藉「便攜式霧霾污染氣體快速識別和檢測裝置」等多項專利，獲得國家級獎項，被全省重點高中錄取。後被爆出，這些專利，也都是其父中國科學院合肥物質科學研究院院長劉建國以權謀私，將相關成果保障提供給兒子。

一個個「天才少年」、「學霸少女」、「科學神童」的背後，是科研誠信和教育公平的崩潰。依靠家族力量蔭庇，「學二代」輕而易舉地贏在起跑線上，通過學術弄虛作假，肆無忌憚地掠取資源。「發明」、「專利」成為了門閥世襲、階層固化、利益壟斷的工具，阻斷了寒門子弟本就非常狹窄的上升通道。一個正常健全的社會，應以能力、奮鬥為核心。若「拼爹」成為規則，不僅摧殘扼殺奮鬥精神，而且動搖社會公平正義根基。

更有甚者，此類問題並非單靠父子、父女聯手就能辦到，是利益驅動下的系統性腐敗。13歲小學生研究癌症，這類成果但凡多打一個問號，都不會堂而皇之地獲獎。劉作華、劉培喬多次聯名發表論文、專利，普通網民都提出質疑的問題，眾多審讀專家卻視而不見。這不是缺乏「敏感」，而是更大範圍的權力勾兌。就如同某些作家壟斷文學獎項，相互提攜關照彼此子女，催生了「屎尿體詩人」一樣，是制度土壤腐敗滋生的惡之花。

劉作華、劉建國、陳勇彬，還都是國家頂級大學、科研機構的學者，有的還是中科院院士，身居高位，擔任院長、所長等重要職務。如此毫無底線地造假，甚至將團隊實驗室成果攫取私用，其個人品行可想而知，科研創新環境怎能做到風清氣正？