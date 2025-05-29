撥亂反正：援烏武器解禁的意味

昨日講到，美國總統特朗普在取得烏克蘭的礦產和能源利益後，希望盡快結束俄烏戰事，不惜犧牲烏克蘭的更多土地、主權利益，以至除掉「戲子總統」澤連斯基這顆不聽話的棋子。俄羅斯總統普京已經看穿了特朗普的心態和美國的底牌，於是指示俄軍向基輔等多個城市發動歷來最猛烈的空襲，並且下令烏東的地面部隊繼續向西推進，以便在下一輪和談舉行之前，爭取最有利的位置。

澤連斯基呼籲美國及歐洲加強制裁俄羅斯，但過去3年多的事實證明，俄方已某程度習慣、適應了美西方的直接制裁。若將制裁範圍擴闊至所有與俄國做生意的銀行、企業和國家，即俗稱的二級制裁，歐美也會有很多企業和民眾受害。但面對俄軍的極限施壓，歐美總不能完全不作回應示弱，結果就是批准解除援烏武器的射程限制。

美國與歐洲諸國向烏克蘭提供的導彈及戰機類武器，被禁向國際公認的俄羅斯領土越境施襲，只能射向位於烏東地區及克里米亞的俄軍，以免被普京視為美西方直接向俄方宣戰，增加引爆核戰的機會。因此烏方只能使用聲稱自家製造的次等導彈、無人機以至汽車炸彈來偷襲俄國本土。烏軍早前越過國際邊界，入侵庫爾斯克地區，便一度令美西方大為緊張，要求烏方信守武器限制承諾。

美、英、法、德現在宣布解除對援烏武器的射程限制，肯定並非想將戰事延長或升級，而是意味美西方已不會向烏國提供新的先進武器。已給你的就儘管用吧，用完就沒有了！如烏軍真的夠膽動用僅餘的歐美導彈及戰機轟炸莫斯科，迫使普京再對烏方加強攻勢，包括直攻基輔，甚至將澤氏拿下，整場戰事將可加快結束。這會否就是歐美的陽謀呢？