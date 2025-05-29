冰鑑春秋：台灣人快精神錯亂

賴清德政府執政周年，若要論施政成績，僅用「覆議釋憲大罷免」7字就可完全囊括，而在對國際與內政的因應方針上，對外是除了中國大陸外一律跪舔，對內則是司法追殺與硬拗鬼扯並用。

賴清德與民進黨堅稱美方沒有施壓台幣升值，結果是台幣短期內升值11%突破29大關，台灣100多家上市櫃公司中，近60%業者認為新台幣兌美元匯率將落在28元至30元間波動；更有25%認為匯率恐升至「25」字頭。更有八成的上市櫃公司不相信賴清德的說法，認定美國有施壓讓台幣升值。但民進黨官員還是睜眼說瞎話，就是不承認美國壓迫台幣升值。

民進黨民代卓冠廷與洪健益接連爆料，賴清德積極參與大罷免行動，甚至直接下令民進黨要達成罷免KPI！儘管事後紛紛以「口誤」、「語意不清」、「被刻意曲解」辯解，硬拗民進黨只是協助者，實際領導大罷免的是民間團體，甚至柯建銘還曾說出是國民黨先發動大罷免，民進黨只是反制的鬼話。但所有民調都顯示，七成以上民眾認為大罷免就是民進黨的刻意操作。

近日台灣廢除所有核能機組，導致用電餘裕度大幅下降，台電悄悄重啟多組待退甚至已除役的燃煤發電機組被逮個正着，台電董事長曾文生一方面承認是因備轉容量低於8%所以重啟，另一方面又堅稱發電量足夠，絕對沒有缺電問題！這明明就是相互衝突的概念，但台電自己不尷尬，尷尬的難道就該是別人？當年林義雄為了阻擋核四，宣稱要絕食抗議，卻說因為身體狀況不佳，所以每5個小時可以喝一次豆漿！這種比168吃得還多的絕食，和今天台電的說法有異曲同工之妙。台灣人這樣長期搞下來，還有幾人能不精神錯亂？