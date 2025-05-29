橫眉冷看：以協商方式化解衝突

早前有中央官員承諾，國家會陸續為香港特區送來大禮，事實上是說到做到，最新送來的一份厚禮，是在香港設立國際調解院。這是全球首個專以調解方式解決國際爭端的法律組織，地位等同於設在海牙的聯合國國際法院。國際調解院是由20個國家共同發起，由中國擔當牽頭角色，經過多年磋商，一致同意將國際調解院設在香港。此舉可以大大提升香港的國際形象。

香港是中國的一部分，國際調解院落戶香港，也就等於落戶在中國。中華民族一向崇尚「以和為貴」，如非不得已，絕不喜歡以戰爭或訴訟方式解決問題。如今讓香港成為國際調解中心，也是向全世界發出信號，中國最樂意以協商方式解決糾紛。美國及西方國家有部分不安好心的評論者，說近年的中國一反常態，改而推行「戰狼」外交，其實那全是荒謬的抹黑言論。

近日爆發了一場巴基斯坦和印度戰爭，巴軍使用中國製造的武器，取得前所未有的輝煌戰績。正所謂「大海一滴，可知其鹹」，由此便可知道今日中國的軍備，已發展到何等先進的地步，但近年中國與印度的邊境衝突，以至與菲律賓的南海紛爭，北京都是保持克制態度，將所有的強弓硬弩收起來，希望盡可能以和平協商方式解決問題。

經過印巴戰爭之後，不論印度總理莫迪對外如何嘴硬，心底裏都會呼一口氣，慶幸幾年前中印邊境衝突沒有演變成真正的大戰，否則印軍不知會被收拾成甚麼樣子。我勸莫迪嘛，稍後倒不如將中印的邊界糾紛，送到香港的國際調解院作調解。印度人要想生財，就先要和氣，況且時至今日，任何人若要挑釁中國人民子弟兵，恐怕都是世界上最愚蠢的一種行為。