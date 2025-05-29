5年933宗車撞動物 16%司機不顧而去

【本報訊】在本港駕駛，司機撞倒動物須停車及報案。政府於2021年11月修例，就指明動物加入貓和狗，惟不包括猴子及野豬。當局回覆議員陳克勤在立法會書面質詢時指，執法部門在過去5年接獲933宗車輛撞倒指明動物的報告，當中有16%駕駛者涉及撞倒動物後不顧而去，惟部門並無備存相關檢控數字。

根據《道路交通條例》（第374章）（《條例》），現時指明動物包括馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓和狗。條例亦訂明，如有車輛發生意外而導致不在車內的指明動物受到損害，該車輛的司機必須停車。然而，執法部門數字顯示，過去5年接獲933宗車輛撞倒指明動物的報告，當中有147宗（16%）涉及撞到動物後不顧而去。近年相關數字有上升勢趨，由修例後首年（2022年）的144宗，上升至2023年的319宗，而去年有314宗，今年截至4月底亦已有121宗。

議員質疑法例欠阻嚇力 議員陳克勤關注，現時法例對車輛撞倒動物意外的阻嚇力不足，當局會否引入定額罰款或納入扣分制。當局回覆指，如司機在意外發生後沒有停車，可處第三級罰款（1萬元）和監禁12個月；而沒有根據條例要求提供個人資料或報案，則可處第四級罰款（2.5萬元）和監禁6個月。當局指司機是否遵從《條例》須進一步調查，因此以傳票檢控較合適。至於扣分制，考慮到現時的罰則有一定阻嚇力，現階段無意將上述罪行納入扣分制，但會按需要適時檢視。

至於會否納入其他野生動物，當局指不少持份者在2021年修例進行的公眾諮詢中，提出若將猴子和野豬列作指明動物，駕駛人士或會因急停車而引致道路交通安全問題，政府會在保障動物福利和道路使用者安全之間取得平衡，並會適時檢視《條例》。