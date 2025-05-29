8旬的哥撞倒3途人 1傷者索償

【本報訊】一輛的士於2023年3月在炮台山道落斜時疑失事，衝落英皇道撞傷途人，事故中連同的士男乘客，合共造成4人受傷。86歲的士司機於去年承認一項危駕罪，被判囚12個月、停牌兩年。其中一名傷者於前日入稟高等法院，向的士司機索償，惟入稟狀並沒有列明具體索償金額。法庭已將案件排期於10月31日提訊。

據早前報道指，86歲的被告倪蔡儂，於1970年取得駕駛執照。他於去年在區院承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。據當時的同意案情透露，事件中，的士乘客腳部觸痛，於同日出院。3名被撞倒的途人中，一人傷勢輕微；一人頭部重創，一度留醫深切治療部；另一人頸椎骨折，頭部嚴重受傷。法官最終判處被告入獄12個月、停牌兩年，另須自費修習和完成駕駛改進課程。案件編號：HCPI 121/2025