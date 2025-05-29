瞞債呃遮仔會貸款 男警候懲

【本報訊】入職27年的男警，涉嫌於2019年4月至2021年5月期間，向警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）申請貸款時隱瞞財務狀況。男警其後被控3罪，案件昨在粉嶺裁判法院再訊。被告承認一項欺詐及一項企圖欺詐罪，餘下一項欺詐罪獲撤回。辯方透露，被告借錢是想聘請私家偵探調查前妻行蹤，以便處理贍養費等事宜。裁判官接納辯方解釋，認為構成特別情況，考慮到被告已還清款項，讓被告保釋至6月11日判刑，期間會索取其背景報告及社會服務令報告。

辯稱借錢聘偵探查前妻 據辯方指，45歲的被告沈詩浪於中五畢業後便任職警察，且熱愛工作，並以當警察為傲，現時他已被停職，料會因本案而遭開除。辯方稱，被告於離婚後，前妻申請子女撫養權及贍養費，被告案發時借錢是用以聘請私家偵探搜證，期間發現前妻到關島再婚。因事件對被告造成很大打擊，因此沒有保留相關文件，辯方冀法庭可判處非即時監禁。

被告昨承認一項欺詐罪，指他於2021年5月24日，向香港警察儲蓄互助社虛假地表示，截至當日，在申請貸款時提供的資料是準確和完整的，並且意圖詐騙，誘使互助社提供總額為80,280元的貸款。

他另承認一項企圖欺詐罪，指他於2020年3月11日，虛假地表示，截至當日申請貸款時提供的資料是準確和完整的，企圖誘使互助社提供總額為19.8萬元的貸款。同意案情指，他申請貸款時，確認每月需還款逾6,000元，但實際上每月需償還逾1.5萬元。案件編號：FLCC 14/2025