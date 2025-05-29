美圖秀秀改成績單 22歲女生勢判監

圓夢獲教大取錄 終被校方踢爆騙局 女子為增加入讀教大的機會，用「美圖秀秀」程式把DSE英文科成績由2級改為3級。她於其後被捕並被控一項企圖以欺騙手段取得服務罪，案件昨在粉嶺法院再訊，被告承認控罪。署理主任裁判官香淑嫻批評被告行為對其他考生不公，案情嚴重，認為監禁是合適刑罰，但決定先為被告索取背景、社會服務令及感化報告，將案件押後至6月11日判刑，期間被告須還押。

22歲女被告吳梓瑩，控罪書上報稱無業。被告被控於2024年6月19日與8月22日之間，向香港教育大學職員虛假陳述於香港中學文憑考試英國語文科取得第3級成績，以及所提交的香港中學文憑考試成績通知書副本是真實的，不誠實地企圖取得香港教育大學提供的語文研究（榮譽）文學士（英文主修）課程的教育和教學服務。

DSE英文科2級變3級 同意案情指，被告於2024年6月19日經網上向教育大學提交入學申請，並上傳了文憑試成績單副本，顯示英文科等級為第3級。經面試後被告獲取錄。惟校方及後發現，考評局所提供的成績通知書，顯示被告英文科等級為第2級。校方向被告查詢，被告承認曾修改通知書，謂「因為好玩」。事件報案處理，被告於警誡下承認用「美圖秀秀」改圖，以加強競爭力。

辯方昨求情指，被告已考獲副學士，而她在文憑試英文科得到第2級或第3級，均不影響其面試機會，獲取錄與否要視乎她的面試表現及副學士的成績。被告則於求情信指，如果自己不獲取錄，母親會失望，承認自己的行為是愚蠢。辯方又提到，被告事後主動聯絡校方，指出自己的不誠實行為。惟裁判官質疑，所有學生獲錄取後，都要向考評局申請官方版本證書，被告知道必然會東窗事發，才迫不得已為之，直指辯方陳詞有誤導法庭之嫌。案件編號：FLCC 724/2025