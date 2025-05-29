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元朗掃黃 23北姑就逮

其中一批被捕內地女子。 其中一批被捕內地女子。
其中一批被捕內地女子。
【本報訊】元朗區警員聯同入境處人員，於前日在區內展開代號「火石」的打擊非法賣淫行動。行動中，人員拘捕23名內地女子，年齡介乎22至54歲，涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人現正被扣留調查。
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