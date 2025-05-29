毒餐車舞龍捱撞 迷幻司機落網

左邊門凹陷 檢K仔可卡因 沙田馬料水前晚發生車禍，一輛密斗貨車與一輛私家車在吐露港公路相撞，私家車更打橫攔在貨車車頭，兩車司機均毋須送院。有「車Cam」拍下意外經過，顯示私家車突然切線險些與另一車輛相撞，私家車再剷過慢線時，駛至的貨車已收掣不及攔腰硬撼私家車。警員在私家車司機身上起出毒品，他亦未能通過藥檢，該名「迷幻」男司機涉嫌販毒及藥駕等4宗罪被捕，並遭帶署扣查。

前晚11時許，一輛密斗貨車沿吐露港公路南行慢線、駛至沙田近馬料水碼頭時，一輛私家車切線時懷疑失控衝向貨車前方。因事出突然，姓林（59歲）貨車司機雖然即刻減速，可惜兩車相距太近，結果貨車收掣不及攔腰撞向私家車車身，最後私家車打橫攔在貨車車頭。而貨車車頭亦損毀，私家車則左後車門凹陷。

有「車Cam」拍下意外一刻，片中可見肇事私家車，沿公路左4線行駛期間，突然扭左軚切入左3線。適時，左3線有私家車正在行駛，司機見狀隨即快速扭左軚切入左二線閃避，在眼見肇事私家車進一步貼近後，已切入左二線的司機，情急下再切入左一線、甚至駛入路肩躲避，最終成功避過一劫。不過，沿左一線馳至的密斗貨車卻未能及時收掣或閃避，繼而攔腰撞向肇事私家車左車身釀成意外。

涉販毒藥駕共4宗罪 意外中，林男報稱頭暈不適，經救護員在現場治理後拒絕送院。私家車司機沒有受傷，警員因見他神情有異，懷疑有人酒後或藥後駕駛，於是進行搜車兼搜身，結果於其身上搜獲約14.6克懷疑可卡因及氯胺酮（K仔），他同時未能通過快速口腔液測試。經初步調查，該名姓張（36歲）私家車司機，涉嫌「販運危險藥物」、「在藥物影響下駕駛」、「不小心駕駛」及「拒絕提供血液或尿液樣本」被捕，現正被扣留調查，檢獲的毒品市值有待點算。

網民對肇事私家車司機的行徑議論紛紛，直指「2025太空漫遊」、「瞓着咗，一係斷咗片」、「香港馬路炸彈資料庫」及「人才日常」。