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男子離奇伏屍石灘
【本報訊】昨日上午約11時半，執法部門接報，指將軍澳工業邨駿宏街佛頭洲稅關遺址對開，有一名男子昏迷倒臥石灘岩石上。救援人員趕至現場，經檢驗後證實男子已經死亡。
該男子年約40至50歲，身高約1.8米，身上有衣服，但無身份證明文件，其身份及死因待查，案件列「屍體發現」跟進。
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