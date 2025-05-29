【本報訊】執法部門昨日下午1時許接報，指一名9歲男童早前在元朗山貝路同心村，懷疑被其母親不恰當對待。警員接報到場，經初步調查，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，拘捕男童的姓彭（39歲）母親，她現正被扣留調查。男童則手部受傷，清醒由救護車送往博愛醫院，其後被轉送屯門醫院治理。