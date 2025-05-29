議員倡太空油改名 去除浪漫錯覺

【本報訊】政府月前公布「控煙十招」，本身是眼科醫生的議員林順潮昨日指大力支持，並認為應該擴大禁止吸煙範圍，他指出，條例建議禁止排隊時吸煙，卻未禁在隊列附近吸煙，亦未有限制俗稱「火車頭」的邊行邊吸煙行為，並只對「半室內」空間，例如天橋等地方要求封閉程度需達50％才禁煙。他希望當局修例時擴大覆蓋範圍。

籲禁「爆珠」煙嘴 對於禁售加味煙的建議，他認為當局亦要留意市面上部分有加設「爆珠」的「煙嘴」，購買後便可「自製」加味煙，建議同時禁止。至於近年興起的毒品「太空油」，林就認為該名稱音同「太空遊」，或予人「太浪漫」之感，建議政府為其改名。

他又建議可在本港舉辦更多國際級醫界交流活動，根據他的經驗，以往有不少內地及外國專家願意來港交流。雖說作為香港競爭對手之一的新加坡，在相關活動方面已搞得有聲有色，但他認為香港可透過「內聯外通」優勢，在醫學上加強國際交流合作，增加國家及香港話語權。同時，由於專家參與交流活動時往往會帶同家人出席，相信亦可帶動本地旅遊生意。

另外，他於日前宣布辭任自己旗下大型醫療集團行政總裁及主席職位，林解釋，未來希望聚焦於研發生物科技方面，認為研究藥物及醫療技術能惠及更多人，強調辭任與年底的立法會選舉無關。