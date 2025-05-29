精進釘牌 公屋輪候料增0.2年

【本報訊】早前被拒續牌的精進建築，現時承建6個工程項目，當中包括房委會及房協共3個公營房屋項目，合共約7,600伙。房委會指兩個地盤竣工日期，會較原定遲6個月至9個月，整體而言，精進建築釘牌或對公屋輪候時間有0.1年至0.2年影響。至於房協則指會精簡招標程序盡快委聘新承建商，將延遲的時間減至最少。

承建3公營屋共7600伙 涉及由精進建築承建的公營房屋地盤，分別為房委會轄下東涌雋東邨5,200個公屋單位及屯門滿田邨1,000個公屋單位。房協的項目，則屬曾發生塌天秤3死意外的觀塘安達臣道R2-2資助出售房屋項目，涉約1,400伙。

房屋局長何永賢接受傳媒訪問時表示，預計房委會兩個地盤竣工日期，會較原定遲6個月至9個月，會爭取2026年中至第三季竣工。當被問及精進建築釘牌會否影響2026/27年度公屋綜合輪候時間降至4.5年的目標時，何承認精進釘牌對降低公屋輪候時間有壓力，指過去一年精進地盤人手較其他房委會地盤少，有關地盤進度本來已經減慢，相信釘牌會對公屋輪候時間有0.1年至0.2年影響。