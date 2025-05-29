屯公爆管 昨早恢復供水重開車線

【本報訊】屯門公路於本周一爆地底水管，水務署進行緊急維修，並於周二晚11時起暫停逾20個屋苑食水供應。工程人員於昨日凌晨3時許完成修復水管，受影響範圍的供水於昨晨約6時許陸續恢復，水務署開展相關路面的修復工作，其後全面重開受影響的行車線。

緊急維修昨今再封路 運輸署指，接獲水務署通知，因緊急路面維修，昨晚11時至今晨5時半，屯門公路往元朗方向近港鐵兆康站對開中線及慢線封閉。而今晚11時至明晨5時半，會封閉上址中線及快線。

其中受影響的大興花園一便利店職員表示，因為停水故無即沖咖啡出售、另有居民表示已提早洗澡及儲備食水，相信影響不大。昨晨大興花園及翠林花園一帶居民表示，未有察覺曾經停水，可能大廈水箱仍有儲水。

爆水管事故發生於本周一晚上11時許，涉事水管為一條直徑900毫米的食水主幹管。水務署為配合緊急維修水管工程，周二晚上約11時需要暫停於屯門區北部、皇珠路以北、震寰路及青松觀路交界以南、屯門河以西北逾20屋苑的食水供應。水務署安排多部水車及水箱，提供臨時食水，有議員料約20萬名居民受影響。而區內醫院服務未受影響。