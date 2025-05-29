東呼即應：智能咪錶屢失靈 街霸當道添怨聲

東呼探討車主困境 倡借鑑易通行撥亂反正 運輸署近年推出智能咪錶應用程式「入錶易」，方便駕駛者透過手機繳付泊車費及延長泊車時間，每次最多可連續泊車4小時，雖比以前方便，但常出現濫用情況。《東呼即應》早前踢爆大圍一帶不少車房和商戶，長期霸咪錶位，甚至不入錶泊「霸王車」，引起街坊不滿，而最近又有駕駛人士申訴，指路邊咪錶時有失靈甚至出現「蠱惑咪錶」，明明系統顯示有空位，抵達現場才發現一早被其他車輛停泊。有議員指經常收到市民投訴電子咪錶有問題，亦有資訊科技專家分析不同地區泊車系統的特點，看有何技術值得香港借鑑。

截至2024年年底全港共有約11,000部咪錶，總數有20,211個咪錶泊車位，而總值6.82億元的新一代停車收費錶系統，自推出以來無論功能、操作都毀譽參半，有人反映指咪錶操作緩慢，用「入錶易」遙距繳付泊車費失靈被抄牌，偵測停車空位功能亦不準確；亦有人指咪錶入水屏幕有霧氣令到未能掃二維碼，更曾經出現大規模故障。

偵測空位功能不準確 立法會交通事務委員會委員陳恒鑌則指出不時收到市民對電子咪錶的投訴。他指接收到的投訴，大多指反應遲鈍及緩慢、按下按鍵需要一會才有反應、選擇付款後又沒有反應、付款後又沒有即時顯示，以及不知有否成功付款等問題，令到市民覺得新咪錶反應不及以前敏感及好用，至於失靈問題則因此款咪錶已使用了一段時間，反應遲鈍，令人懷疑它失靈。他希望政府更新咪錶時，應考慮市民使用的體驗，以及確保保養得當，尤其是咪錶在戶外日曬雨淋，保養方面必須足夠，承辦商亦應該換上更先進及具現代技術的咪錶。

翻查資料，其實各地的路邊停車系統均略有不同，例如內地可透過手機掃碼，於微信小程式付款；台灣則有智慧路邊停車格，感應器自動識別車牌並計時，車主於事後才付款。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，香港咪錶近年已經升級成智能版本，可以接受不同的電子支付，感覺上較先進，惟對比內地、台灣甚至英國等不同地方，又似乎較落後，例如微信支付再以小程式付款，其實技術上香港都可以做到，車主亦可以減少下載一個APP，確實可方便大眾。

專家倡自動車牌識別 方保僑認為實際的考慮主要是現時香港大部分人都習慣使用咪錶，認知度高，突然轉用其他系統需要一段長時間習慣。但他指可參考隧道由現金繳費，到電子支付拍八達通卡，最後到現時的「易通行」，都花了一段時間，大家都適應良好，如有需要改變，可能需循序漸進。方續指，台灣「智慧路邊停車格」透過感應器識別車輛；或英國的「天眼」自動車牌識別系統進行泊車收費都是不錯的做法。不過亦有其問題，例如可能出現「走漏眼」情況，如「天眼」或者感應器會不會被干擾，或下雨時未能識別車牌等，仍有技術問題需解決。

至於長期霸佔錶位但不付款問題，方保僑解釋因為香港咪錶現時是採用預付制，難免會出現長期霸佔車位的情況，但如果改用「天眼」這一類泊車系統，就會知道進入泊車範圍內就需付費，與現時的「易通行」效果類近，大有機會打擊長期霸佔錶位的問題。