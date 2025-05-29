少老族勞工參與率 首季僅38%

【本報訊】政府「促進銀髮經濟工作組」提出促進銀髮經濟的多項措施，又估計10年後，60歲或以上人士消費額可升至4,960億元，而60至69歲長者屬於「少老」，精力仍然旺盛，有足夠勞動力及生產力。而政府昨日提交立法會質詢的回應則透露，再就業計劃反應十分理想，截至今年4月，已有超過4萬名參加者及1.8萬宗就業個案，其中約23%參加者及24%就業個案為60歲或以上人士。

增培訓招聘 加強生產力 政府指，本港中高齡人士就業比率不高，今年首季「少老」群組勞工參與率僅約38%，遠低於全港勞工參與率的約54%，由於60至69歲人士屬於「少老」，有足夠勞動力及生產力。希望增加培訓及增加中高齡人士招聘展，推動更多「少老族」投身工作。

截至今年4月，已有超過40,000名參加者及1.8萬宗再就業個案，其中約23%參加者及24%就業個案為60歲或以上人士。僱員再培訓局表示，已為包括年長人士在內的合資格人士提供約700項具市場需求的培訓課程，涵蓋28個行業及通用技能訓練，並提供切合50歲或以上較年長人士就業需要的培訓課程，鼓勵潛在勞動力投入職場。