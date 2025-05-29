菲人質事件 殉職領隊兄長逝世 終年49歲

【本報訊】2010年菲律賓馬尼拉人質事件，被挾持的港人旅行團有7名人質受傷、8名人質死亡，包括領隊謝廷駿。其兄長謝志堅多年來為事件奔走，至2018年才由時任菲律賓總統杜特爾特就事件向港人道歉。謝志堅的親屬於昨日發訃告，指謝志堅於上周一（19日）離世，終年49歲，將於下月8日在紅磡世界殯儀館設靈，翌日出殯。

馬尼拉人質事件發生於2010年8月23日，被革職的當地警察門多薩，於馬尼拉黎剎公園強行登上一輛香港旅行團的旅遊巴，挾持車上乘客與當局對峙，事件持續近10小時，最終導致8死7傷，死者包括旅行團領隊謝廷駿。時任總統阿基諾三世一直拒絕道歉。

為死傷者討公道 奔走多年 謝廷駿的兄長謝志堅多年來一直為事件奔走，最終下一任菲律賓總統杜特爾特於2018年就事件向港人道歉。謝志堅當時表示，當年慘劇是菲政府連串失誤造成，菲方道歉承認責任，對傷者和死者家屬是正面和好事，但已事隔8年，對道歉感覺不大，希望可為事件畫上句號。