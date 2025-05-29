焦點盛事武林盛舞嘉年華 花1468萬元3.4萬人參加

【本報訊】政府欲藉盛事推動本港經濟，但獲文藝盛事基金資助逾1,468萬元舉行的武林盛舞嘉年華，最終參與人僅約3.4萬人，其他推廣中華文化的活動大多錄得10萬人參加，武林盛舞嘉年華的參加者明顯較少。不過，文化體育及旅遊局指，基金共批出約7,436萬元資助前後6個相關活動，參加總人次接近150萬，形容「反應良好」。

文體旅局稱整體反應良好 文體旅局局長羅淑佩昨書面回覆議員質詢時指出，文藝盛事基金自成立以來，共批出6個與推廣中華文化有關的活動，例如2023年7月至去年4月舉行「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，獲批800萬元資助，共錄逾16萬人參與；2023年10月舉行的4天「水墨藝博2023」則獲批逾1,367萬元，並錄逾86.2萬人參與。

不過，要數參與人數最少的活動，是去年7月一連6日舉行的「武林盛舞嘉年華」。活動獲批逾1,468萬元，但參與人數只得約3.4萬人，即平均每名參與者資助430元。

另外，有議員質詢政府對鵝頸橋底的「打小人」及「祭白虎」傳統習俗活動的管理，認為上址環境擠迫，有不少旅客專程到場觀賞，政府會否考慮成立跨部門管理小組完善相關活動的管理，避免可能出現的旅客與居民衝突，文體旅局表示，驚蟄「祭白虎」中的「打小人」及相關活動是本港非遺清單中的一項活動，可於不同地點舉行，今年6月舉行的首屆「香港非遺月」，也會介紹此項活動。至於部門行動，不同部門一直根據各自職權範圍處理「打小人」引致的環境衞生及街道管理事宜，今年1至5月部門進行了9次聯合行動。

被譽為去年下半年焦點盛事的「武林盛舞嘉年華」，邀請3,000名來自世界各地的表演者來港演出，所獲的資助接近文化藝術盛事基金上限。但被質疑主辦機構的榮譽顧問是盛事基金委員會成員，或涉潛在利益衝突。行政會議召集人葉劉淑儀當時亦指部分演出者「貼錢」演出。