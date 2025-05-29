立會爭議聲中扑槌 10月增機場離境稅

77票贊成 5棄權 2反對 面對龐大財赤，政府提出多項開源措施，包括調整飛機乘客離境稅。立法會昨在爭議聲中通過相關修例草案，政府指將於6月6日刊憲，由10月1日起，每名乘客離境稅由120元增至200元，政府預計每年收入可增加約16億元。投反對票的旅遊界議員姚柏良斥政府增加離境稅是「左手打右手的政策矛盾」，與吸客政策背道而馳，同樣投反對票的議員張欣宇則批評政府應要「做大個餅」，而非「執餅碎」。

立法會昨以77票贊成、兩票反對及5票棄權，三讀通過《2025年飛機乘客離境稅（修訂）條例草案》。姚柏良無論在全體委員會審議階段及三讀表決時均提出記名投票，兩次的結果均是77票贊成、兩票反對及5票棄權。姚及張欣宇投反對票；包括謝偉俊、朱國強、梁文廣、管浩鳴及吳傑莊共5名議員投棄權票。

在二讀辯論相關條例草案期間，姚柏良指雖然政府接納他的意見擴大豁免範圍，但對於加稅的負面影響和政府有不同看法。他批評政府拒絕他和業界提出「加幅減半」、「日落條款」等建議，因此表明投反對票。他指地緣政治重構全球航空業格局，對本港航空業復甦帶來挑戰，又指本港復甦進度落後於人是「不爭的事實」，本港機場客量增長已經放緩，批評增加離境稅是「左手打右手的政策矛盾」，與吸客政策背道而馳。

表明反對草案的張欣宇質疑「赤字」是否真的有凌駕性需要，又稱「從源頭上不認同」。他指現時機場客流量才能用好機場三跑容量，認為國際航空樞紐地位應優先於短期財政收入，而機場雙跑道在2016年已達飽和，但三跑道剛剛才開通，因此不認同政府直接對比2016年加價後客量不減的例子。他又認為現時不少香港市民都深圳機場搭飛機，是「用腳投票」的現實，政府要「做大個餅」而非「執餅碎」。

議員指雜費隨時貴過機票 航運交通界議員易志明認為機場客量現時「好不容易」才恢復疫情前90%，政府卻建議大幅上調機場乘客離境稅削弱競爭力，與機管局目標及「無處不旅遊」政策背道而馳。他認為現時旅客要繳付的離境稅、機場建設費、燃油附加費及保安費等，隨時較廉航短途機票貴，認為政府加離境稅是令人「難以理解」。他又指加稅後離境稅會被日本、新加坡，甚至內地機場貴，認為加稅影響旅客數量及相關行業會得不償失。

政府發言人重申，在考慮增加飛機乘客離境稅時，已在增加收入和減低對乘客的影響之間作出平衡，有關增幅對飛機乘客的整體出行開支影響十分輕微。