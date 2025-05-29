醫健：老有所醫：好腰好腎與養生

常言道，好腰好腎好男人，看得病人多了，愈覺所言非虛。男人大都負責出外謀生，古時打獵耕種，今天無論做建築、飲食還是科技類產業，強健的腰、腿活動力都缺一不可。不過，大量工種要坐寫字樓裏，對電腦屏幕、手機等通訊工具，雖然勞心、勞眼力，但久坐也產生新問題。

因為長期坐着不動或少動，身體更多病痛，最常見如高血壓、高血脂、高血糖這三高風險，還會落得痛症纏身。

「人未老，腳先衰」，長期坐着，腰和腿都易變差，惡化下可能想動也動不了，少了走動，更加難活得好。因此，生活就是要活，有活動，人才能生，生活得好，延緩退化，無病無痛，健康長壽。

要健康長壽，靠的是「骨正筋柔，氣血自流」。腰部筋骨要柔軟，要擺正，凡是僵緊結節有錯位，均會影響氣血流動，氣血不通，不通則痛，百病自然叢生。

我們平常要多留意坐姿，多做「嬰兒式」拉筋去放鬆腰肌。每到傍晚五至七時，可站起來，用雙手撫摸腰膝部，是最簡單的補腎方法。

最好的強化保養膝關節，便是著名藝人提倡的慢跑。跑動時組成膝關節的大腿骨，小腿骨和髕骨的碰撞活動，刺激關節潤滑油分泌，增强軟骨組織修復，有效減輕膝關節退化。膝頭痛好難去跑？那便超慢跑，以不痛為度。中醫博士 杜正山

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