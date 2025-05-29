納米粒子阻蛋白降解 港大研究餓死癌細胞

【本報訊】香港大學李嘉誠醫學院研究團隊昨日公布一項新型癌症治療研究，團隊發現癌細胞一種蛋白質降解機制，並針對該機制設計了特殊的納米粒子，能夠透過釋放藥物，阻止癌細胞內吞及降解蛋白質，從而加強癌細胞對氨基酸的「飢餓感」，實現腫瘤飢餓治療。據肺癌小鼠的測試，能有效釋放藥物阻斷癌細胞的蛋白降解，讓癌細胞失去存活的營養。

肺癌小鼠測試見成效 研究團隊發現，癌細胞在氨基酸不足的環境下，可通過「巨胞飲」作用攝取外部蛋白質，並通過「活化蛋白酶體」途徑進行降解，藉此獲取外部蛋白質，然後將其分解成氨基酸，在缺乏營養的情況下依然生存。為阻斷此過程，團隊開發了一種新型「pH響應性聚合物納米粒子」，並將該款納米粒子注射到肺癌小鼠模型中。結果顯示，這種粒子到達酸性的腫瘤微環境後，能有效釋放藥物阻斷癌細胞的蛋白降解，從而達到腫瘤「飢餓治療」效果。

港大醫學院藥理及藥劑學系、李達三博士研究中心副教授以及生物醫藥技術國家重點實驗室首席調查研究員汪衛平表示，今次發現的癌細胞蛋白降解體系，有機會成為另一種腫瘤飢餓治療的關鍵靶點，並為癌症飢餓治療提供了新的策略。