造口超聲波檢測 胃喉置入防脫落

【本報訊】醫院管理局一連三日的研討大會昨日完結，閉幕日亦為年度「傑出員工及團隊獎」頒獎，得獎者之一為港島東聯網造口及傷口護理小組，小組成員之一，東區尤德夫人那打素醫院的外科護理團隊就分享團隊近年首創的護理技術。根據院方數據，以往東區醫院外科病房每年有18至22人需用胃造口喉管，而2020年及2021年分別有11%及20%個案出現喉管脫落。自院方2022年起全面在外科病房應用超聲波檢測後，當年的脫落個案已減至6%，2023年及2024年更跌至零。

提升精準度 減併發症風險 團隊於2022年起為所有東區醫院外科病人在胃造口護理中應用超聲波檢測技術，創下全港首例。該院外科資深護師何志偉指，技術除大大減少脫落的情況外，亦能提升置入喉管的精準度，有助減低患者出現併發症的風險，目前團隊正研究於其他傷口護理程序中應用超聲波，例如大腸造口等，希望惠及更多病人。

何解釋，無法吞嚥或需用喉管餵飼的病人，一般需要在病人皮膚及胃壁切開一個小造口，再透過喉管直接向其胃部輸注營養液或藥物等。插入胃造口喉管後，喉的末端會有盤或水球作固定。不過，以往置入喉管時，護士無法精確了解置入的方向、深度，需要依賴其個人經驗判斷，一旦出現偏差便可導致營養液、胃液滲漏，引致病人皮膚潰爛、造口透增生肉芽，甚至感染敗血症。透過超聲波檢測，護士可於插入喉管時，實時觀察其方向及深度，大大減少偏差機會。病人覆診時，護理人員亦可透過超聲波確認水球大小，從而確認有否需要換喉。