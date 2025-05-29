幼童便秘 逾9成家長困擾 僅4%曾帶治療

誤解一天無排便屬病徵 籲先飲食調整 協會向自覺子女（3至8歲）近3個月內出現便秘徵狀的家長進行調查，共收集280份問卷，發現有47.5%家長曾因子女便秘問題出現焦慮或抑鬱情緒，另有70.4%家長曾質疑自身育兒能力。在對幼兒便秘的認知方面，有69.3%家長誤以為子女超過一日無排便屬於便秘；有63.9%家長認為子女出現排便困難的主因是水分攝取不足；有62.1%認為是蔬菜攝取不足，另有50.4%認為是熱氣。90%受訪家長會幫子女增加水分攝取量，75%會增加蔬菜攝取量，只有4.3%家長曾帶子女就醫。

醫生：每周少於3次要留意 兒科專科醫生周中武表示，若家長發現子女出現以下症狀，包括排便頻率減少、每周排便少於3次、排便困難、排便時需要用力、糞便質地異常、大便呈硬塊或彈珠狀，甚至子女有忍便行為及其他症狀，例如腹部脹痛、大便帶血、排便不順暢、每周一次或以上的滲便等，並持續超過一個月，很可能是功能性便秘。

周指出，兒童便秘的成因多樣，主要包括飲食因素、生活習慣、心理因素以及藥物或疾病。例如纖維和水分攝取不足，以及攝入過多精製糖類，均可導致大便過硬和乾燥。加上缺乏運動和不當的如廁訓練，亦會減弱腸道功能或引起排便恐懼。此外，學齡兒童面對升學壓力和分離焦慮，可能影響腸道功能。某些藥物的副作用及潛在的健康問題，也可能導致便秘。

怎樣才能減少便秘問題呢？周介紹，部分家長過度關注子女排便頻率，其實排便頻率因人而異，重點在於大便的狀況和子女的排便感受。他建議家長鼓勵子女多喝水，並增加水果和蔬菜的攝入，而規律的排便習慣和適度的運動亦能促進腸道健康。若調整飲食及生活習慣後仍未改善，可考慮在醫生指導下使用的溫和緩瀉劑。他強調，若家長發現孩子的便秘情況持續或加重，應及早就醫尋求專業的幫助，切勿自行以藥物治療。