大欖隧道5‧31起歸政府營運 清晨5點實施易通行

踏正零時新收費 非繁忙私家車$18即調低 政府將於後日（31日）零時起收回大欖隧道。運輸署昨日公布，當日0時0分至凌晨3時，將暫時維持原有的人手或「快易通」收費；由凌晨3時起，隧道將全線封閉以進行轉換工程，並於清晨5時重開，屆時將全面實施「易通行」不停車繳費服務。同時，當日0時0分起，隧道將實施新收費方案，所有車種的新收費下調22%至80%；由於當日是端午節假期，全日按假日收費，私家車全日收18元。

運輸署表示，大欖隧道由周六0時0分起，私家車和電單車將實施分時段收費。私家車於星期一至六繁忙、一般和非繁忙時段的收費，分別為45元、30元和18元，星期日及公眾假期全日劃一為18元；電單車各時段收費為私家車的40%，介乎7.2元至18元。

至於的士及其他商用車（例如貨車、巴士等）則維持所有日子固定收費，的士28元、其他商用車43元。所有車種的新收費均較現時收費為低，減幅介乎22%至80%不等。

凌晨3時至5時 全線封閉 署方指出，當日0時0分，大欖隧道將短暫停止運作約5分鐘，以更新收費設施；其後至凌晨3時，將暫時使用原有收費方式，即人手或「快易通」收費。凌晨3時至5時，隧道將全線封閉以進行轉換工程，並於清晨5時重開及實施「易通行」，所有人手及「快易通」收費通道將會取消。往市區方向的收費廣場將調整至3條行車線；往元朗方向則調整至4條行車線。

為配合實施「易通行」，大欖隧道一帶將由周六凌晨1時起，分階段實施臨時交通及運輸安排。凌晨1時至3時，收費廣場及所有經青朗公路前往大欖隧道的支路，會分階段封閉部分行車線。凌晨3時至5時，大欖隧道和所有支路入口將全線封閉，駕駛人士需改用屯門公路，部分通宵巴士路線要改路行駛。運輸署呼籲駕駛人士及市民留意交通安排，預先規劃行程。

被問到在收回大欖隧道後同日實施易通行，會否擔心引起駕駛者混亂，運輸署副署長何廣鏗指出，日間巴士尾班車最遲會在當日凌晨2點前到達大欖隧道，故署方預留3小時沿用原有收費方式，以減低影響。他預料，當日凌晨3時至5時隧道封閉期間，約有500車輛架次受影響。

至於新收費有否下調空間，何廣鏗表示，為保持大欖隧道暢通，不能把隧道費調得過低，現時收費已能平衡善用隧道剩餘容量和保持隧道暢順的目標，而新收費實施初期，對市民出行習慣的影響較為飄忽，故署方會在實施一年後，視乎市民出行變化再作檢討。他預料，新收費實施後，明年可紓緩屯門公路繁忙時段5%的車流量。