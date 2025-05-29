美徵港口費 政府籲港業界保持信心

【本報訊】美國政府上月公布根據「301條款」，對中國包括香港實體擁有或控制的船舶，徵收港口費。

當局指目前有4項工作，包括強化海運業生態圈及深化香港作為國際交流平台等，又呼籲業界保持信心，避免因短期地緣政治壓力作出決定。

商界議員嚴剛昨在立法會口頭質詢政府如何判斷相關措施的影響，會否提供紓困措施。運輸及物流局局長陳美寶除交代未來4項重點工作外，又指政府近日接連走訪航運業界，業界反映香港的營商環境無可比擬，正努力探討應對方案，當局不會低估企業面對種種商業考慮時所承受的壓力，特區政府會依託國家，全力支援香港航運企業應對挑戰，同時呼籲業界有信心，避免因為短期的地緣政治壓力，倉卒作出決定，錯失在香港的長期發展機遇。

鞏固航運產業鏈 拓全球機遇 陳美寶指出，根據當局向受影響企業了解，企業認為由政府提供財政補貼不具財務可持續性，亦非應對問題的有效方法，反而希望政府能夠鞏固航運業的營商優勢，而政府會積極鞏固本地航運的產業鏈，開拓國家和全球的市場機遇。

早前長和打算出售港口業務引起關注，議員鄧家彪問及若長和出售港口業務對香港航運中心有何影響。陳美寶相信香港有蓬勃生態圈，會珍惜及團結力量，又指政府不會低估港業壓力，特區以國家為後盾，呼籲業界保持信心，避免因短期地緣政治壓力作出決定。