「炒散」聘任 負責人向員工借錢未還

何小姐去年7月在婚禮展覽中向PS Wedding支付近一萬元訂金。

【本報訊】婚禮布置公司PS Wedding & Event Decoration被指結業，負責人至今失去聯絡，除有逾百對新人加入關注組追討外，亦有多名員工到勞工處求助追討損失。有員工指公司均以「炒散」形式聘請他們，又透露負責人曾向他們借錢，但至今未還錢。勞工處指已收到受影響員工求助，並正提供適切協助。積金局則指該公司未有拖欠強積金。

數十員工被拖糧共60萬 一名資深女員工表示自該公司開業至今已任職12年，負責布置場地，周日(25日)仍正常開工，而且由於是「好日」，當日十分忙碌。及後負責人告知員工「可以休息吓」，未料到公司突然疑結業。她透露，公司負責人長期以忙碌為由拖欠薪金，沒料到已「走佬」，又稱被拖欠4月至5月的薪金共約6萬元，亦有數十名員工，涉及50萬元至60萬元。

在該處工作兩年的員工亦稱被拖欠一至兩個月薪金，指公司所有員工均未簽訂正式僱傭合約，僅以散工形式聘用，更透露負責人有私人債務，又曾向員工借錢未還，亦有員工說收到追債訊息，懷疑個人資料遭盜用。

另一方面，有自稱新蒲崗辦公室的業主指，PS Wedding自2017年租用單位，負責人較多時候在晚上或周末開工，平日只有一人至兩人出入辦公室。該業主稱日前曾目睹PS Wedding負責人執拾物品，但未有察覺結業先兆。他又指PS Wedding已欠租超過10個月，涉款約40萬元，曾向負責人追討，後來得悉該公司在疫情期間沒生意而暫緩追討。他打算先收回單位，再發律師信追討。