婚禮布置商疑「走佬」 逾百萬訂金恐難追討

百對PS Wedding苦主設關注組 消委會接31投訴 婚禮布置公司PS Wedding & Event Decoration於日前起突然失去聯絡疑似結業，惹起超過100對準新人成立關注組，並稱事件涉款超過100萬元。有準新人向本報指原定年底結婚，已付近萬元訂金，布置公司突然結業令她感到很徬徨。準新人料訂金已「凍過水」，又狠批該公司不負責任，破壞客人「一生人一次」的婚禮。消委會指接獲31宗投訴，涉款近34萬元。海關稱已接獲舉報，正展開調查事件，如發現有違反《商品說明條例》便會執法。

拆水牌 社交平台消失 PS Wedding位於新蒲崗辦公室的水牌已被拆除，門口雜物散滿一地，包括一堆疑似假花裝飾，亦有人在大門貼上「已走佬」的字句。一名原定今年12月結婚的準新人何小姐向本報表示，去年7月在一個婚禮展覽中向PS Wedding支付近一萬元訂金，一直經電郵保持聯絡，並約好今年7月到其辦公室進一步商討布置安排，亦獲負責人回覆「OK」。

至周一（26日）在其他準新人群組才得悉PS Wedding的社交平台已「消失」，令她感到恐慌又無助。何小姐提到，結婚是不少人一生人一次的大事，布置公司突然消失，不止錢銀上的損失，更是破壞新人的大事，狠批是負責人「不負責任」。

她又指有在本月底結婚的新人近日被追尾數，亦稱知悉有人已付款，質疑行為違法。何透露，不少熱心布置公司已協助受影響新人。

另一準新人Hannah（化名）則稱周一得知PS Wedding社交平台被刪後，隨即致電及WhatsApp聯絡，但一直無人接聽，損失訂金約7,000元。她透露，已經找到其他布置公司有合適檔期可協助，但是次事件令她「有陰影」，打算再逐一搜集資料及會見負責人，查清公司狀況才付訂金。受影響新人已成立關注組追討損失，至今有逾150人在群組之中，他們亦已向海關及消委會求助。

最高金額個案涉4萬 消委會回覆指，關注一間婚禮服務公司懷疑結業的事件，曾經嘗試聯絡該商戶但不果。截至昨午5時，分別接獲該商戶共28宗涉及更改或終止合約、3宗店舖結業的投訴個案，涉款合共337,732元，當中涉及最高金額的個案為40,600元，每宗個案平均金額為10,895元。

該會續指，消費者如使用信用卡等預繳按金或整筆款項，可考慮聯絡銀行嘗試申請退款。消費者亦可循民事索償途徑追討因違約而招致的損失，但商戶倒閉後，消費者將為無抵押債權人，其賠償優先次序較持有抵押品的債權人如銀行為後。因此消費者繳付訂金前應留意商戶的營業狀況，衡量風險，以及妥善保存報價單、合約及收據等資料。

海關指出，若發現商戶在接受付款時，意圖不提供有關服務或供應與承諾有重大差異的服務，或無合理理由相信能在指定時間內提供服務，即屬違反《商品說明條例》。PS Wedding成立於2012年，主要提供婚禮布置及婚宴產品零售服務，包括燈光裝飾、迎賓台布置及名牌設計等，套餐價格由約9,000元至1.9萬元不等。