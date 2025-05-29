29人赴海外培訓開支900萬 庫房埋單

【本報訊】對於外界批評公務員欠缺國際視野及領導能力。當局強調積極加強公務員培訓，去年安排29名公務員分別前往法國、英國、德國、瑞士及新加坡參與公共行政、國際關係、人工智能及領導培訓的課程，而在2024/25年度用於海外培訓的實際開支約900萬元，當中用於課程學費、往返境外的交通及住宿及進修津貼的開支比例，分別為79%、19%及2%。

助提升國際視野領導能力 公務員事務局局長楊何蓓茵昨回覆議員陳曼琪的書面質詢，除交代去年海外培訓的開支外，又重申當局積極加強公務員培訓，透過不同類型的培訓活動，提升公務員的國際視野和領導能力。

除當局外，她指個別部門或職系亦會自行安排轄下公務員到海外接受培訓，而公務員學院會在安排公務員接受海外培訓後，亦會就課程設計和內容、教學手法、講者表現和學員間交流等多方面，以問卷及訪問形式收集學員的意見，並要求學員撰寫學習報告，了解他們的學習心得和體會，以及如何應用在工作上，學院亦要求學員在完成課程後與部門同事分享學習成果，藉此推動持續學習的風氣。

她指學院會與部門主管溝通，就學員在其視野、服務心態及工作表現等各方面了解學習效果，而部門亦會持續評估學員的工作表現、發展潛質和加強培訓的需要。