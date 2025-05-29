公僕非工傷病假類 去年110萬日放取

【本報訊】政府強調加強公務員管理，有議員關注公務員濫用病假問題。當局指在2024年公務員放取工傷病假的總日數為8萬日、非工傷病假有110萬日，約40％公務員全年放取半日至5日假，5至10日及超過10日病假各佔約15％。有議員憂慮公務員濫用「輕工紙」，變成「打工皇帝」，認為政府要作全面檢討。

公務員事務局局長楊何蓓茵昨在立法會回應口頭質詢時表示，假如發現個別局和部門公務員放取病假人數有明顯趨勢，會要求部門督導並檢視病假管理措施。她指2022年公務員放取工傷病假的總日數為約10萬日，而2023及2024年則大約為每年8萬日（見表二）。

非工傷病假方面，她指2022年公務員放取的總日數為約90萬日，由於該年正值新冠疫情期間，獲發隔離令的確診者可獲特許缺勤而毋須使用病假，而2023及2024年的非工傷病假的總日數，分別為約120萬及110萬日。

放取病假人數方面，她指2024年數字顯示，17.3萬公務員中，約30%全年沒放取病假；40%放取半日至5日病假；15%放取5日半至10日病假；放取超過10日病假的人只佔總體公務員15%（見表三）。她指放取超過10日病假的人，多數是較嚴重人員受傷或長時間治理病患。她指政府沒備存懷疑濫用病假的個案。

憂濫用「輕工紙」變打工皇帝 議員梁子穎關注公務員受傷或申請「輕工紙」，部分人領取時間過長及懷疑濫用，導致加重其他公務員的工作量。他認為管方沒有妥善處理，現時欠缺與相關醫生和培訓，認為政府要作出全面檢討，避免有公務員變作「打工皇帝」。

楊何蓓茵回應稱，部分公務員或因為受傷而不能完成工作某一部分，但複雜性不會差很遠；但複雜性相差很遠的個案，一般會交由醫事委員會評估；長時間輕工者，可要求其退休或轉至其他職系。