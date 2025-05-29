公務員擦傷肩 放病假448天

街頭被推倒 索償數十萬民事追討 現時公務員團隊約有17.3萬人，而濫取病假的情況備受關注。當局提供的數據顯示，過去5年共有逾1,000宗懷疑濫取病假的個案，但強調並非全屬濫用。有議員更直指一名前線公務員被人推倒擦傷肩膀，惟請病假高達448日，即接近15個月，而在多年後還向涉事市民索賠數十萬元，質疑索賠的合理性，又問及當局有否合理機制保障類似個案中市民的權益。當局則指有關案件已進入法律程序，不能進一步評論，但強調政府工傷個案有相應的處理程序。

索賠合理性 議員稱存疑 有議員昨在立法會上提出口頭質詢，指早前接獲一宗個案，關於數年前有一名前線公職人員執勤時被市民推倒，檢查發現肩膀擦傷但無骨折，即日出院，但該公務員請了110日病假，其後一度恢復工作一年半，再宣稱因工傷事件致精神受損，再請338日病假，合共請病假448日。

除放病假接近15個月之外，議員指該名公務員所屬的部門在事發數年後透過律政司，要求涉事市民繳付數十萬元的病假薪酬及僱員賠償。該名議員坦言自己雖然不是專業人士，亦非醫生，但依然對該索賠合理性存疑，問及當局有否更清晰的機制，保障類似個案中市民的權益，以及對公務員信心。

工傷個案須委員會評估 該名議員續稱，有意見指每年公務員濫用病假的個案逾百宗，關注政府對於公務員經常放病假及持久病假的管理方法，以及會否考慮修訂《公務員事務規例》，引入更嚴謹的病假審核機制。議員林琳亦指現時《公務員事務規則》可要求懷疑濫用個案，到衞生部門或指定診所求診，關注過去3年有多少個案啟動機制，擔心浪費公帑。

公務員事務局局長楊何蓓茵回應指該案已進入法律程序，不適宜進一步討論，但若公務員的工傷傷勢不是很輕微，多數會在政府診所或醫管局接受治療，因此病假證明書是由政府或醫管局醫生簽發，這類工傷個案，亦會交由僱員補償評估委員會去評估，該公務員喪失賺取收入能力的程度，以及該員工因為工傷所需的缺勤時間。她又強調政府工傷個案同樣有相應處理程序。

疑濫取病假 5年逾千宗 針對濫取病假的問題，楊何蓓茵指如果部門懷疑員工濫用病假，會要求員工到指定醫管局醫生或政府診所求診，並提交醫生證明書，而在2020年至2024年相關個案分別有261宗、182宗、179宗、211宗及219宗，即過去5年合共1,052宗個案（見表一）。

她認為數字多年來差距不太遠，又強調有關數字並非全屬濫用個案，實際證明濫用病假的公務員「很少」，惟當局沒備存確實數字。

楊何蓓茵重申，政府十分重視僱員身心健康及保障其職業安全。她指根據聘用條款，如公務員因公受傷、生病、身體不適，或需要接受治療，可申請病假，局方有一套全面且嚴謹的病假管理機制，亦會嚴肅處理懷疑濫用病假的個案，有關機制已經清楚詳細載於公務員事務規例，具備高透明度，所有公務員可隨時查閱。