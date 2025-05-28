龍七公：空戰後打嘴仗 印巴纏鬥不休

印巴空戰過去20多天，交戰兩國都不肯讓事件過去，印度死咬不放，派出7支由59名該國議員及前官員組成的宣傳隊，分赴32個國家及地區，矢志唱好印度、唱好他們空戰沒有輸；巴基斯坦見印度出招，當然也不落伍，隨即派出50多名議員及前官員為代表的宣講團，人數及出訪國都按照對方的規模來做，一於嘴仗上再決一高下。

印度打完仗，還要四出告知誰勝誰負的操作堪稱開了外交先河，懂行的人估計會會心一笑。印度媒體近日同步放出消息，聲稱該國打下巴基斯坦的美製F16戰機，還成功干擾購自中國的紅旗系列防空系統……只是這些消息只見諸媒體，證據欠奉，信不信？最少西方主流媒體都沒有跟進。

說回印度派出宣傳隊唱好戰事，聲稱要向各國介紹本月7日對巴基斯坦採取的「朱砂行動」情況，和印度打擊恐怖主義活動的成績，行動主要目的是避免聯合國安理會及眾多國家被誤導，被誰誤導？印度沒說出來。

戰場失威 遷怒他國 只是過去20多天，從美洲到歐洲再到亞洲，主流媒體及網絡都有各種印度多架戰機、數十架無人機被擊落的文字與圖片、影像直擊，印度官方的宣傳除了讓自己好過一點，恐怕無甚作用。

該國宣傳隊12名成員出訪首站是日本，獲日本外相接待，但雙方會面時間僅15分鐘，扣除日本官式接待、程序，若按人均計，每名宣傳隊成員也只能講約一分鐘。而日本接待印度宣傳隊的時長，恐怕亦是其他國家的標準吧。匆匆飛了日本後，印度代表隨即轉往南韓，之後還有新加坡、馬來西亞、印尼等，印媒指他們帶了一份150頁的材料，不夠時間講也不怕，印度有資料提供，至於別人看不看，誰都奈何不了。

印度要「消毒」，巴基斯坦則以牙還牙，同樣有宣講團，要把本月10日對印度多個軍事目標採取的「銅牆鐵壁」行動大肆宣揚，巴方的資料其實比印度更多，因為過去20多天的網絡資料、各大傳媒報道多不勝數。不過，負責帶隊出訪的巴基斯坦官員說，巴國要向世界展示的是，印巴雙方在喀什米爾地區的衝突，以及水資源分配的紛爭，讓世界看看印度的橫蠻。

值得關注的是，印度宣布要派出宣傳隊後，對中國的態度也備受關注，自從中國軍武大振巴基斯坦軍威後，印度政府、軍方、電視台甚至一般網紅都遷怒於中國，更把內地網紅一曲《剛買的飛機被打了》封得死死，據說印度還老羞成怒要通緝、制裁甚至要告到聯合國……印度對中國之恨的確不輕。

停戰以來，美國指他們在印巴打起來後迅速介入，特朗普還高調在社交平台聲稱，美國居中調解了一夜，誰料，印度不買帳，指停火是因印巴直接談判，意思是與美國無關。顯然，印度對美國的怨氣也不少。一場空戰，餘波久久難平。