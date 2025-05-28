撥亂反正：極限施壓 和談將至

經過3次大規模的等額互換戰俘行動，俄羅斯與烏克蘭總算履行了早前在土耳其伊斯坦布爾談判達成的唯一共識承諾。但就在同一時間，俄軍向包括首都基輔在內的多個烏克蘭城市，發動了歷來最猛烈（烏方聲稱）的空襲，出動了大量轟炸機、導彈和無人機，造成至少12人喪生，數十人受傷。俄方的地面部隊近日亦再次向烏克蘭中部推進，據報就在完成千人戰俘交換當日又攻克多兩條村鎮，完全沒有計劃停火或達成和議的迹象。

烏克蘭「戲子總統」澤連斯基繼續批評俄軍行動，認為再次反映俄羅斯總統普京根本沒有誠意和談，要求美國及歐洲進一步制裁俄國。俄方發言人指俄軍襲擊的都是軍事設施，目的是回應烏軍早前空襲俄方的民用設施。美國總統「狂人」特朗普則形容普京「瘋狂」，質疑俄方是否想攻佔整個烏克蘭，但同時他亦叫澤氏收聲以免製造麻煩，以顯示自己才是俄烏問題的話事人。

上述三方的說法都有些不盡不實。首先俄羅斯完全無意攻佔整個烏克蘭，這做法在軍事或政治上都難以持續。美國早20年在阿富汗和伊拉克就試過了，結果除了成功殺掉拉登、薩達姆，以及數以十萬計的平民外，實際上沒有很大得益，更甚是助長更激進、更反美的塔利班和伊斯蘭國的崛起。

普京在伊斯坦布爾談判後向烏克蘭加強攻勢，恰恰反映了他很想盡快達成和議，但條件必須對俄方最為有利。他亦看穿了美國，特朗普在掠奪了烏克蘭的礦產資源後，也很想盡快了決戰事，領功「收檔」。因此普京要趕於美國安排第二輪談判之前，向烏方極限施壓，最好迫使特氏將「麻煩友」澤連斯基除掉，和談自然水到渠成。