自成一家：斬首行動 後患無窮

國與國之間開戰，直接向對方領導人下手，往往是擊敗敵方的最有效做法。俄烏戰爭僵持了3年多，近日有傳俄羅斯總統普京，日前乘坐直升機視察與烏克蘭接壤的邊境時，烏國派出大規模無人機偷襲，結果失敗收場。由於這可能是俄烏衝突後，普京首次遭遇烏軍的「斬首」行動，消息傳出後立刻引發國際高度關注。

目前尚未有官方確認該則消息的真偽，但俄烏戰爭久拖不決，加上歐美的軍援急劇減少，烏克蘭在面對戰場難以取勝的情況下，發動斬首行動這種不對稱的戰爭，亦不出奇。普京是俄羅斯政治與軍事決策的核心人物，若暗殺行動成功，理論上將可以引發俄國政府權力真空，甚至是內部人事鬥爭，新領導層或會傾向談判、結束俄烏戰事。

不過在現實中，俄羅斯政府的權力架構分明，普京的個人權威是俄羅斯戰爭動員的核心象徵，一旦遇刺，短時間內確實會打擊俄軍士氣，可是未必能夠全面改變國家的外交戰略方向。澤連斯基通過無人機「斬首」普京，導致的後果反而不堪設想。

不難想像，俄羅斯出於報復心態，肯定會迅速升級戰爭，不再只針對烏克蘭一些目標地點進行狂轟濫炸，而是改為展開無差別的攻擊，以徹底癱瘓烏軍作戰能力；包括改變先前的策略，對澤連斯基實施斬首的對等報復。此外，幕後支援烏克蘭的西方國家，也有可能遭到俄軍報復。俄羅斯最猛的一招，是使用戰術核武器，直接攻擊烏克蘭能源基礎設施如核電站，令該國進入不可控制的狀態。

換言之，澤連斯基派出無人機群偷襲普京是一種玩火的行徑。成功的話，會引發俄軍更大反彈。若不成功，就是偷雞不成蝕把米，把自己架到了炮口上，進一步激化俄烏兩國矛盾。