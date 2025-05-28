冰鑑春秋：為甚麼要對黃仁勳失望

英偉達行政總裁黃仁勳公開表示，台灣應投資發展核能，還強調不應該對任何能源形式污名化，結果引來大批青鳥反撲，指對黃仁勳感到失望。

這些崩潰般的言論包括：「呵呵，黃仁勳甚麼咖？沒選高雄設總部，現在又在吹核電，更不用說前陣子還去中國，立場很明顯了啦」、「他也很好笑，明明知道台灣缺電，還要來台灣設廠？」還有人嘲諷：「核廢料放你房間嗎」、「地那麼小，核廢料請問放哪？每個想要重啟核能的，家裏都放一點嗎，哈哈。」而不令人意外，「中共同路人」的封號也同樣罩在他的頭上。

青鳥們過去一直將黃仁勳吹捧成「台灣之光」，黃仁勳曾說自己講的是台語，而非閩南語，就讓獨派團體聯袂要求台灣教育部「正名」。而他喜歡逛夜市、吃美食，都讓青鳥們覺得相當「接地氣」，甚至他曾一度用「Country」 稱呼台灣，都讓青鳥集體高潮，認定黃仁勳就是自己人！

而這次黃仁勳公開要求台灣發展核能，等同打臉民進黨的能源政策，就讓青鳥們感到被「背叛」，於是出現了種種荒腔走板的崩潰反應，甚至有人揚言，要全力阻擋英偉達在北士科設立海外總部的計劃，以報復黃仁勳的「親中舔共」。

但黃仁勳雖然生在台灣，可9歲就移民美國，實際上是不折不扣的美國人！而他過去種種所謂親民的表現，一方面固然是他的個性如此，另一方面卻也是刻意在形塑自己的形象，以便讓英偉達的業務發展能更順利。也就是說，無論在台灣或大陸，他就是個商人，目的也是做生意，那些將自己意識形態套在他身上的人，完全就是一廂情願。

黃仁勳點出的確實是台灣的困境與現實，青鳥若不能正視，才是真正害慘台灣的一群人。