橫眉冷看：美俄領袖關係惡化

俄羅斯與烏克蘭戰爭，爆發已超過3年，原以為快近尾聲，豈料日前俄軍向烏克蘭發動一場空襲，規模卻是前所未見。看來俄烏兩國要想停戰，仍是一個遙遠的夢。美國總統特朗普曾許諾再次入主白宮之後，24小時內就能讓俄烏停戰。他講這句話的時候，雖然未必十分認真，但24小時固然早已過去，如今多少個24天亦已過去，俄烏之戰非但沒有緩和迹象，反倒愈演愈烈，特朗普的面子實在掛不住，近日終於老羞成怒，直斥俄羅斯總統普京是瘋了。

要數世界上最具影響力的政治人物，特朗普和普京肯定榜上有名，大家同樣「有頭有面」，特朗普這般出言，竟然直斥對方是瘋子，往後雙方的關係即使不破裂，相信亦很難「舊情復熾」。前瞻未來數年，美俄兩國的友誼之橋，相信不容易再搭建起來。

筆者經常強調，當代美西方國家的教育，以至整個社會氛圍都出現了問題。在這種背景下成長的人，大多「我相」太重，終日活在自己的世界裏，以為滿天下的人都會以他為中心。特朗普就是這類人當中的佼佼者，他一味自我感覺良好，根本不知道別人是怎樣看待自己的。

過去特朗普老是叨念着，說他與普京關係良好，只要一通電話，就能如何如何，實際上，卻完全不是這一回事。普京是何等樣人，在他眼中，根本瞧不起特朗普，美國人選出這樣半瘋不瘋的老頭子當總統，委實可笑至極。因此，普京對與特朗普交往，其實興趣不大，即使肯應酬，也是逢場作戲，勉強保持一點外交禮儀而已。侵侵卻欠缺自知之明，一直以為普京很重視他，如今逐漸發覺現實原來如此，他一時間接受不來，故禁不住在公眾場合口出惡言。