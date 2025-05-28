筆下風雲：兜了一圈 蹉跎一世

西方國家滿口仁義道德，部分香港人天真地深信不疑，這幾年賣樓賣車舉家移民外國。最多人持BNO投奔英國，亦有人到加拿大申請「救生艇計劃」。結果愈等愈不對路，英國固然有意延長5+1入籍條件至10+1，加拿大「救生艇」的入籍年期甚至比英國更長，申請一路積壓不處理。

兩頭不到岸，留不是，走也不是，正是許多港人移民的寫照。當中不少人實在熬不下去，惟有回流香港，還在社交平台發文解釋，回來是希望照顧年老雙親，「有甚麼比陪伴父母更重要？」講得大仁大義似的，其實只是藉口。當日為了移民，這些人丟下年邁父母不管，「棄老」蔚然成風，還振振有詞認為上一代不應拖累下一代，哪裏有管過父母死活？

本欄多次指出，移民不是玩泥沙，民主自由亦不可以當飯食，若然沒有足夠財力，根本不應貿然移民。何況這些在英在加港人，並沒有政治權利可言，甚至連看個醫生也極之艱難。有移英港人叫苦連天，指年年交IHS（英國醫療保健費）也沒有任何保障，病到死死吓也不會見到醫生，始知道香港原來已是天堂。

當然，回流的人總算清醒了，寧願放下面子低低地躀一鋪，但更多死撐的人還自以為高人一等。其實華人在洋人眼中，永遠低人一截，職場上固然不可能受重用，行街還可能隨時被種族歧視者飽以老拳。人離鄉賤，你以為自己「脫亞入歐」、「脫中入英」，原來甚麼也不是。

還有相當一部分人搵子女做擋箭牌，言必稱移民是為了子女將來着想，冀有更佳教育環境。隨着中國經濟崛起，怕只怕，他們的子女到頭來還是自行選擇回港，甚至到中國內地工作及定居。兜了一大圈，蹉跎一輩子。