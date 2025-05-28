龍吟虎嘯：錢入口袋 萬事大吉

無論美國怎麼「武裝台軍」，賣甚麼「先進武器」助台灣和大陸打仗，甚至美軍馳援台灣與解放軍較量，他們最終都要敗於解放軍，徹底吃敗仗，這是毫無疑問的。因此，他們現在所作的一切，都是白費勁，如何調整計劃、戰略戰術、武器配置，都是瞎折騰，結果都一樣。

為了加固防空，台灣當局擬以「全部改用導彈防空」，取代「速射高炮」，為此台灣空軍計劃增購9個連的「地對空導彈系統」，將「台灣防空全面導彈化」，不過這要花費45億美元。當然對「財大氣粗」、「花多少錢」向美購武抗中都不嫌多的台灣當局來說，不算甚麼！然而，他們還是擔心「全導彈」未必最佳。

導彈與高炮各有所長所短，導彈射程遠，但裝彈慢，彈藥很快打光，應對不了鋪天蓋地的無人機之類的飽和攻擊；而傳統火炮在面對「無人機蜂群時更有優勢」。怎麼辦呢？心大心細！其實怎麼辦都沒得辦。因為美台軍力和大陸軍力之各個方面都相差甚遠，他們怎麼折騰調整都沒用，導彈也好，火炮也好，都防不了空，都會被解放軍一舉幹掉。

然而，對這個根本問題，山姆大叔似乎是看不到的。美國參議院議員日前提交「法案」，要求把台灣視為「北約+」成員，在軍售上享有「相對便捷的待遇」。國務卿魯比奧同日表示，國務院收到很多針對軍售延誤的投訴，讓相關流程加速是國務院重組及改革的優先事項。在山姆大叔眼裏，簡化和加速對台灣軍售流程，就能加強對大陸對台動武的阻嚇力。他們不知道形勢早已大變，軍售問題無論售甚麼武器、售多少武器、交貨期長短，都已很不重要。在解放軍強大火力打擊下，已是「命運無差別」。

然而，山姆大叔知道自己不會虧，賣甚麼武器，啥價錢，最後啥結局都沒事，只要錢入口袋，萬事大吉也。