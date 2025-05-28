冒充HKCERT 假追回騙款真二次詐騙

【本報訊】近日有不法分子冒充香港網絡安全事故協調中心進行「追回騙款二次詐騙」，騙徒會主動聯絡過往的受害者，聲稱可替其追回被騙款項，實際上是企圖再次進行詐騙。網絡安全事故協調中心提醒市民保持警覺，切勿輕信任何聲稱能協助追回被騙款項的人士。

網絡安全事故協調中心（HKCERT）表示，近日發現一種新的「追回騙款二次詐騙」手法。在這些個案中，騙徒獲得過往騙案受害人的名單，包括姓名、電話、被騙金額等，會透過WhatsApp聯絡受害者，聲稱自己同是騙案受害者，正集合其他受害者共同尋求協助，並聲稱已經找到追蹤被騙資金的方法。

其後，騙徒會邀請受害者加入一個名為「詐騙資產追回計劃」的WhatsApp群組，另一騙徒則冒充由香港金融管理局指派的HKCERT人員，聲稱可以協助受害者追回被騙款項，要求受害者提供身份證明文件副本，再提供一張偽造的「財產恢復申請書」，誘使受害者在同一平台開設銀行帳戶，以便取回被騙資金。

邀入WhatsApp群組 誘開銀行帳戶 中心續指，開設帳戶的過程可能需要受害者提供更多個人資料，日後會被騙徒用作勒索或未來騙案之用。另外，騙徒亦可能要求受害者支付「保證金」、「申請費用」或「處理費用」，以取回所謂的「追回資金」。

中心表示，已即時將騙徒所使用的帳號及手法通報予通訊軟件平台營運商，但相信未來會有更多新手法出現，為保障自己免受騙徒侵害，建議市民提高警覺，切勿輕信任何聲稱能夠協助追回被騙款項的人士，如需協助追回損失，應向執法人員求助。