物流倉熊熊烈燄 天水圍濃煙沖天

430消防赴3級火場 216人疏散釀2傷 天水圍一物流貨倉昨午突然起火，火勢迅速蔓延兼冒出大量濃煙，並傳出爆炸聲。消防到場開喉灌救，因火勢猛烈及火場面積大，加上需拖喉300米救火，遂將火警升為三級，增派更多人手到場撲救。火場溫度高達攝氏550度，消防派出無人機作高空監察，同時以滅火機械人協助救火，至深夜火勢仍在撲滅中。事件中，一名貨倉男職員背及頸部二級燒傷，一名消防員則吸入濃煙不適，二人俱送院救治。

昨日中午12時40分，天水圍廈村路一物流公司貨倉有貨物起火，職員見狀疏散到安全地方暫避，且報案求助。現場冒出的濃煙席捲半空，並傳出爆炸聲，消防到場後隨即開喉灌救，亦派出搜救隊協助。因火勢非常猛烈，火場面積又大，消防於下午1時33分把火警升為三級，動用6條喉及6隊煙帽隊灌救。火警中約216人疏散，一名姓黃（53歲）男職員背及頸部二級燒傷，被送往屯門醫院治理，另有一名消防員懷疑吸入濃煙不適送院。火勢至深夜仍在撲救中。

無人機勘察 機械人滅火 消防處表示，火場面積200米乘200米，溫度近攝氏550度。處方派出無人機進行高空火場勘察，亦派出滅火機械人進入火場協助滅火行動。估計滅火工作仍會維持一段時間，呼籲附近市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。處方又指，火警涉及5個貨倉，裏面儲存了衣物、電器及雜物等，部分貨倉亦已倒塌，在現場救出5隻狗，牠們沒有受傷，已交回給狗主。火警中，消防派出94輛消防車、9輛救護車及出動430人，並拖喉300米灌救，並派出多個專隊到場救火。

附近一物流公司職員李先生表示，當時見到上址冒煙，他即與20名同事進行疏散，起火地點與其公司相隔一條馬路，由於濃煙吹不到其公司，故此疏散情況並不混亂，但間中聽到幾次爆炸聲。李亦指，起火地點附近有不少物流倉及公司倉庫，附近亦有回收場以前曾經起火。另一名於附近工作市民稱，由於公司突然停電，走到外面查看時見到有煙冒出，發現後面一間不屬於其公司的倉庫起火，於是與約30名同事一齊疏散，起火倉庫不足15分鐘已經「燒晒」。