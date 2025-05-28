9個月B女與母同眠滾下 夾斃兩床縫罅

北角發生嬰兒奪命家居意外！一名9個月大女嬰，昨晨被發現夾於成人床與嬰兒床之間罅隙昏迷，其母親見狀報案。女嬰被急送醫院經搶救後，惜終告返魂乏術，執法部門經調查後，以涉嫌「虐兒」拘捕該名九十後母親，並把她帶署扣查。根據衞生署家庭健康服務資料，保證睡眠安全嬰兒應該仰睡、面部及手外露、嬰兒床無任何雜物，嬰兒睡在自己的床上及與照顧者同睡一室等。

昨日早上近7時，北角英皇道153號英皇大廈一名婦人報案，指其9個月大女兒在睡床上意外墮地，並且失去知覺。救護車接報到場，將已陷入昏迷及奄奄一息的女嬰，送往灣仔律敦治醫院救治，可惜她其後證實死亡。執法部門經調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，拘捕女嬰姓何（32歲）母親，並將其帶走調查。

90後媽媽涉虐兒被捕 據了解，女嬰去年8月出生，本周一晚11時許，母親餵奶後將女嬰放在成人床上睡覺。詎料昨晨母親起床時，赫見女兒由床上翻下，被夾困於成人床及嬰兒床之間不省人事，送院後返魂乏術。女嬰的死因有待驗屍後確定。

衞署網頁揭多項禁忌 根據衞生署家庭健康服務的網頁資料，為兼顧嬰兒安全和方便照顧，嬰兒應與照顧者同睡一室，讓一歲前的嬰兒（尤其是首6個月）獨自睡在家長床邊的嬰兒床。若因環境限制，睡房內不能放置嬰兒床，可在床上放嬰兒睡籃，讓嬰兒與家長分隔開。嬰兒應有獨立的被子，應該仰睡及面部及手外露，並確保成人的被單不覆蓋他的頭部而引致窒息。切勿放軟身物件和寬鬆被鋪在嬰兒睡覺的地方，例如枕頭、尿片、輕軟的毛氈或羽絨被、防撞攬枕或毛公仔等，這些物品可能會阻礙嬰兒呼吸，引致危險。

另外，床欄欄柱間的距離要少於6厘米，嬰兒睡在嬰兒床，確保欄已拉上和閂好，必須讓嬰兒睡在結實和大小適中的床褥上。切勿把嬰兒放在被子、枕頭、羊毛皮、豆袋椅、梳化或軟墊等物件上睡覺。此外，假如同床睡的嬰兒是早產嬰、出生時體重較輕或未夠四個月大的嬰兒、嬰兒與吸煙者同睡或母親在懷孕期間吸煙、同睡者因疲倦、服藥或飲酒以致警覺性較低等會特別危險。