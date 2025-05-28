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失控撼壆白鴿轉 私家車司機送院

私家車車頭損毀。（梁國雄攝） 私家車車頭損毀。（梁國雄攝）
私家車車頭損毀。（梁國雄攝）
【本報訊】昨日凌晨零時許，一輛私家車沿青沙公路往沙田方向行駛，當駛至荔枝角收押所對開，懷疑失控撞向石壆後打白鴿轉，再反彈回路中停下，途經駕駛人士報案求助。肇事私家車姓張（45歲）男司機頭部受傷，救護車到場把張送往瑪嘉烈醫院治理，意外原因有待調查。
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