東呼即應：借錢黨行騙當正職 港女街頭拍片追擊

【本報訊】正所謂「唔睇猶自可、一睇把幾火」，網上流傳一段短片令司機很躁火，一輛私家車駛入電車路，插入兩輛電車中間，引起後方司機不滿，更將頭伸出窗外，似乎提示對方不要亂駕車。有網民留意到，私家車車牌號碼是「ZZ」字頭，便開玩笑說「看它ZZ就知他睡覺啦」。

座駕亂入電車路 後車不滿 事實上，對習慣於九龍、新界道路駕車的司機來說，港島路況刁鑽，真的考起不少駕駛人士，雖然想叫大家包容一下，但包容都要看情況，好像現在借錢黨頻繁出沒，有正義街坊決定不再容忍，在街頭拍片追擊對方。

有港女近日在社交平台上傳短片，片中一名身穿性感透視裝、操普通話的女子在油塘出沒，港女一邊拍片一邊質問她，「點解周圍問人攞錢」，又指她之前已經向5、6名男子索款。不過借錢黨避而不答，港女又詢問對方是否迷路、丟失銀包，當聽到警員過來，借錢黨立即阻擋鏡頭拍攝，指「你在這裏等（警員）可以了，你沒有權力拍攝我」，港女即反駁稱，「我有啊、香港沒有肖像權，你明白嗎？你這樣問人索款，是否需要幫忙？」

經過港女一輪追擊，借錢黨以手遮臉，最後匆忙跑走。現時愈來愈多人利用美人計、苦肉計等方式行騙，不知執法部門會否考慮加強巡邏，又或者增設熱線，讓市民打電話舉報呢？