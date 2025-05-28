醫健：健康在您手：中醫智慧與社會服務的融合

都市生活繁忙，不少人容易感到焦慮和龐大壓力，影響睡眠和情緒。在中醫角度，壓力過大會導致肝氣鬱結，影響氣血流動，引發失眠及免疫力下降等，影響身心健康。我們可透過中醫鬱證理論，幫助個案以嶄新角度理解自己的情緒，尋找調理身心靈的方法，改善健康。

調理身心靈 為保持身心健康，應多運動和注意飲食。我們可進行中國健身運動「八段錦」，透過伸展動作與深呼吸，促進氣血流動和幫助情緒。同時，飲用花茶亦可養生，如喝玫瑰花茶提升氣血循環、菊花茶幫助放鬆神經。此外，透過簡單穴位按摩作調理，例如按手背虎口的合谷穴，有助紓緩緊張情緒；按手腕的神門穴，助眠和減輕焦慮；按手腕橫紋正中的內關穴，以減少心悸。

建立良好生活習慣 我們亦可建立良好的生活習慣，以照顧身心靈，例如可為自己訂立一個定期的「靜心時間」，期間遠離電子設備，靜心休養，並檢視壓力來源；每周透過八段錦、穴位按摩和飲用花茶紓緩壓力；多接觸大自然和社交，減少孤獨感，亦可寫日記、冥想和參加興趣小組等，尋找放鬆方法。

中醫與社會服務的融合，結合心理輔導和中醫養生，提供更完整的情緒管理方案，令服務使用者可更好照顧身心。我們與香港大學社會工作及社會行政學系舉辦「解鬱身心舒展班」，透過帶領八段錦運動、穴位按摩和傳授花茶知識，幫助服務使用者調理身心靈，歡迎致電28354342查詢。

聖雅各福群會家庭及輔導服務林亦雯

聖雅各福群會