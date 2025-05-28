煽惑投白票緩刑 前中大學生會長申終極上訴駁回

【本報訊】前中文大學學生會長蘇浚鋒涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間，在其個人社交媒體專頁轉載一段煽惑他人在該選舉中投白票的貼文，事後被廉政公署拘捕，被控煽惑他人在該選舉中投白票罪。蘇經審訊後被裁定罪成，判囚兩個月緩刑18個月，他向高院提出上訴亦被駁回。蘇再向高院申請往終審法院上訴的許可證明書，高院暫委法官姚勳智昨經開庭後即時駁回其申請。

轉載許智峯煽惑貼文 上訴人蘇浚鋒（23歲，現報稱為項目主任），他被控於2021年10月30日至12月15日期間，在2021年立法會選舉中藉公開活動作出非法行為，即在「So Tsun Fung」的Facebook專頁上轉載「許智峯 Ted Hui Chi Fung」在同年10月29日發表的貼文，該貼文煽惑另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在立法會選舉中被視為無效。

蘇提出的法律爭議，包括控罪是否侵害《基本法》等所保障的言論自由，以及對鼓勵他人投白票與游說他人投票給某一候選人，是否有差別待遇。蘇認為其行為不影響選舉的公正性，亦未有基礎顯示因相關行為，而損害參選人，惟控罪卻將政治言論刑事化，嚴重侵害言論自由，並質疑控罪是否合憲。法官則指，不能忽略控罪的立法背景，是要確保一個公正和自由的選舉。法官認為，控罪與立法目的有合理關連，控罪並無侵犯言論自由。法官認為，上訴方提出的爭議沒有合理可爭辯之處，故駁回申請。案件編號：HCMA 457/2023