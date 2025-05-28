國際調解院後日簽署儀式 60國代表出席

【本報訊】中國外交部日前宣布，國際調解院總部將設於香港，而中共中央政治局委員兼外長王毅本周五將訪港，出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。

港府昨指國際調解院是極高層次的國際組織，地位等同設於海牙的聯合國國際法院，是落實聯合國憲章規定，以調解等方式和平解決爭端的國際機構。國際調解院體現以和為貴的原則仲裁，是以國際法秩序的有效做法。

創造職位推動經濟發展 港府表示，簽署儀式當日將有近60個國家及聯合國等約20個國際組織會派高級代表出席。同日下午會舉辦國際調解論壇，研討國家之間爭端解決、發掘調解及國際投資相似爭端調解的分別。

對於在港設立國際調解院，港府指會為香港帶來多方面的重大利益，例如提升香港的國際地位及影響力，香港有豐富的國際專業人才庫，為國際調解院貢獻，又指國際調解院將創造大量崗位，涵蓋調解員、研究員等，亦會吸引國際組織、非政府機構和學術機構，引進高質量會議和展覽，進一步推動酒店餐飲、物流運輸，以及與會議經濟有關的行業等發展。

港府續稱，國際條解院將進一步完善香港法治體系，推動香港條解文化的普及化，推動以協商解決問題，會聚全球法律專才，集中在香港進行條解。