議員：只見樹不見林 智慧城市須追落後

【本報訊】政府發展智慧城市，立法會發展智慧城市事宜小組委員會昨召開最後一次會議，討論智慧城市發展的未來路向，有議員認為本港發展智慧城市要「急起直追」，另有議員直指現時「只見樹木，不見樹林」。政府則指當局和部門會按照藍圖發展智慧城市，讓公眾看見智慧城市如何協助民生。

創新科技及工業局首席助理秘書長鄭港涌表示，去年7月起小組委員會針對智慧城市發展的8大議題，而未來會在「推動數字政府發展」、「優化數據治理」及「推動數字基建和產業發展」3方面發展。

數字辦稱5.5萬人從事創科 議員梁子穎認為本港發展智慧城市要「急起直追」，又關注本港是否有足夠專才從事相關工作，現時輸入多少人才補充。他認為，長遠來說需要本地人才支撐，就能落實相關藍圖，關於政府如何進一步培養本地人才。

數字政策辦公室數字政策專員黃志光回應稱，過去10年創科就業人數由2014年3.5萬人增至2023年的5.5萬人；同期業界僱用的人數由2,400人上升至1.65萬人。他指截至今年2月底有為STEM學科畢業生提供1.6萬個實習機會，而新型工業化及科技培訓計劃登記亦批核出1.8萬申請。在輸入人才方面，他指科技人才入境計劃，截至今年2月底批出1,151人。

另一名議員陳紹雄認為發展智慧城市沒有完成時間，目前「只見樹木，不見樹林」，關注未來如何向市民交代發展藍圖。他認為要有頂層設計，將技術資源整合，推出長遠藍圖。黃志光稱，當局和部門會按照藍圖發展智慧城市，讓公眾看見智慧城市如何協助民生。

委員會主席葛珮帆指有議員及公眾人士批評香港發展智慧城市落後，認為政府「做咗嘢都要畀人知先得」，若然議員也不知道政府工作則難以宣傳。她指過去展覽有其他省市及海外人士，認為本港值得借鑑，尤其是低空經濟及人工智能。黃志光回應稱，為繼續進行業界、民間的公眾教育工作，以及帶領業界參與國家級展覽和比賽，讓內地了解香港最新發展，未來有新發展會適時向議會匯報及整合。