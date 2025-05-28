外判工疑幽靈執勤 食環研增塞責扣分

監察清潔承辦商 認情況並不理想 最新一份《審計報告》揭示，食環署在街道潔淨服務的監察上存在多項問題，包括外判承辦商值勤紀錄不準確、巡查頻次未達標等。立法會政府帳目委員會昨日舉行公開聆訊，有議員質疑出現「幽靈出勤」情況，又質疑當局稱因「成本效益」需要將服務外判，但沒有提供任何數據支持。當局回應指，該署曾覆核相關承辦商的值勤紀錄，指全部工作更次均有工人值勤。

議員陸頌雄質疑，根據審計署發現，外判清潔工的缺勤率極低，質疑是否存在「幽靈出勤」問題。食環署署長吳文傑指，合約訂明承辦商需確保每天、每個地段要有足夠人數值勤，承辦商一般會安排後備員工進行調假，以便作出調配，若承辦商沒有安排足夠人手工作會被扣錢。他又稱，合約訂明承辦商需每天向署方提交值勤紀錄作檢視，同時月底需將經核數師核實的值勤紀錄交予當局，署方重新審視後發現，審計署指出的缺勤次數都是有人上班，只是承辦商每天提交的紀錄有誤。

值勤巡查紀錄擬電子化 議員黃俊碩稱，食環署有一名高級管工負責審閱相關承辦商提交的每日值勤紀錄，但當時未有發現有缺勤紀錄，至被審計署揭發。吳承認相關情況不理想，指已經改善現行的巡查機制，高級管工檢視值勤紀錄後，需要交給上司再檢查一次，確保承辦商沒有出現缺勤情況。當局正研究開發一套綜合資訊系統，將值勤紀錄及巡查紀錄電子化，亦會引入自動提示功能，當電腦識別到有缺勤情況，會出現警號信號，希望避免有「看漏眼」的情況出現。

議員容海恩認為，在承辦商合約的招標工作中，承辦商的扣分和過往服務表現紀錄所佔的技術評分，在100分中分別只佔7分和15分是比例太低，建議食環署提高比例。她又提到，目前有八成二的街道潔淨是外判服務，當局解釋屬「成本效益」所以將服務外判，卻沒有提供任何數據支持，質疑成效是否合適。吳文傑稱，市面上的承辦商不多，食環署會檢視現有計分制度，包括考慮上調塞責表現所佔標書評分。

環境及生態局局長謝展寰表示，會在政策上督導和監督食環署落實審計署的建議，並為食環署提供政策支持，善用科技和推動電子化，以提升該署監察街道潔淨服務的成效和效率。